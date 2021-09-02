Şiddetli yağmur sonrası liman sarıya boyandı

Zonguldak’ta sabah saatlerinde gerçekleşen sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı. Öte yandan, yağmur ve rüzgar sonrası limanda dalga oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinde gerçekleşen sağanak yağışın ardından Zonguldak Limanı sarıya büründü. Gece saatlerinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağışla birlikte liman bölgesinde denizin de rengi değişti. Liman içerisinde oluşan çamur sebebiyle deniz adeta sarıya boyandı. Yağmur sonrası rüzgarla beraber limanda dalga oluştu. Rüzgarla beraber oluşan dalga liman mendireğini aştı.

Zonguldak’a Kars’tan gezmeye geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Zonguldak’a Kars’tan geldim. Eşim buralı gezmeye geldik. Bugün Karadeniz biraz hırçın birazda korktuk. Yaşadığım yerde deniz yok. Daha önce geldiğimde deniz çok sakindi. Sabahtan kalkın ve hemen sahilini ve Karadeniz’i çok sevdik. Yağmur nedeniyle limanın yarısı sarı yarısı mavi güzel bir görüntü” şeklinde konuştu.