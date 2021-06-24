Şiddetli yağmur Kırıkkale’de yolları göle çevirdi

Kırıkkale’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları adeta göle çevirdi.

Meteorolojinin birkaç gün önce ‘kuvvetli yağış’ uyarısı verdiği kentte yağmur sonrası hayat adeta durma noktasına geldi. Yaklaşık 30 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Birçok vatandaş yağmurdan korunmak için apartman girişlerine veya tente altlarına sığındı. Bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise çareyi koşmakta buldu. Zaman zaman etkisini artıran sağanak sonrasında Hürriyet Caddesi’nde oluşan su birikintisi, hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Yaya geçitlerinde biriken sudan geçmek isteyen bazı vatandaşlar, ayakkabılarını çıkararak yolun karşısına ulaştı.

Uzun süre aralıksız devam eden yağış nedeniyle araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Millet Caddesi’nde oluşan su birikintilerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir yaya alt geçidini de su bastı.

Kent merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.