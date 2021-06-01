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Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında deniz salyası büyük ölçüde azalıp, kıyı kesimlerine çekildi.

Çevre 01.06.2021, 15:44
Şiddetli yağmur denizdeki salyayı azalttı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına sonrasında deniz salyası büyük ölçüde azalıp, kıyı kesimlerine çekildi.

Sıcaklıkların artması ile yeniden kendini gösteren deniz salyası Marmara Denizini sardı. Marmara bölgesinde dün başlayan sağanak yağmur ve fırtına iki gündür etkili oluyor. Balıkçıların başının belası olan görüntüsü ile de dikkat çeken deniz salyası, yağış sonrasında ciddi ölçüde azaldı. Fırtınayla birlikte de kalan deniz salyası, kıyı kesimlerine çekildi. Kıyılarda tekneleri hapseden deniz salyası, balıkçıların denize açılmasına engel oluyor.
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