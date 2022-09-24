Şiddetli yağış binlerce elma ağacını kökünden kırdı

Karaman’da sulu sepen şeklinde yağan dolu, bazı elma bahçelerinde hasara yol açarak binlerce ağacın kökünden kırılmasına neden oldu.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, bazı bölgelerde yerini sulu sepen doluya çevirdi. Merkeze bağlı Kızık köyünde bulunan bir bahçede elmayı dolu ve güneş yanığından korumak için üzerine çekilen fileler sulu sepen yağan dolunun ağırlığına dayanamayarak devrildi. Elma ağaçlarına tellerle bağlı olan filelerin devrilmesi sonucu 20 dekarlık bahçede ekili olan 5 yaşındaki yaklaşık 10 bin ağaç dallarındaki elmalarla birlikte kökünden kırıldı. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 1 milyon liranın üzerinde hasarın oluştuğu bahçede incelemelerde bulundu.

“Sulu sepen yağan dolu bazı bahçelerde hasara yol açtı”

Hasar gören bahçede incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, aniden başlayan sağanak yağışın bazı bölgelerde yerini sulu sepen doluya çevirdiğini söyledi. Karaman olarak Türkiye’de söz sahibi oldukları elmada hasadın devam ettiğini belirten Bayram, “Dün akşam saatlerinde şiddetli bir şekilde sulu sepen yağan dolu, bazı bahçelerimizde hasara yol açtı. Şuan içinde bulunduğumuz 20 dekarlık elma bahçesinde filelerin aşırı yağışın ağırlığına dayanamayarak göçme yaşanmıştır. Yaşanan göçme nedeniyle de tüm ağaçlar kökünden kırılmıştır. Üreticimize geçmiş olsun diliyorum. Şuana kadar yaptığımız incelemelerde bu bahçe dışında ciddi hasar gören bir bahçemiz bulunmamaktadır” dedi.