Şiddetli rüzgar çatıyı böyle uçurdu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde kısa süreli etkili olan rüzgar bir apartmanın çatısını uçurdu. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Öğleden sonra ilçede bir anda etkili olan rüzgar, Afşinbey Mahallesi’nde bulunan Afşinbey Apartmanının çatısını uçurdu. O anlar ise başka bir apartmanın balkonuna çıkan vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerde balkona çıkan kadın, rüzgarı görüntülemek isterken karşısındaki apartmanın çatısının kalktığını ve çatının havada uçtuktan sonra yere düştüğünü kaydetti.

Kısa süreli panik yaşayan kadın daha sonra aparmandan içeri girdi.

Çatı uçmasında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.