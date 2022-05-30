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Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, kapanan yollar ekipler sayesinde açıldı

Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar, gece saatlerinde Sakarya’nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde ağaçların devrilmesine sebep oldu.

Çevre 30.05.2022, 11:13
Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, kapanan yollar ekipler sayesinde açıldı

Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar, gece saatlerinde Sakarya’nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde ağaçların devrilmesine sebep oldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin uyarısının ardından Sakarya’da dün akşam saatlerinde yağmur ile birlikte fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar sebebiyle Kaynarca ve Akyazı ilçesinde ağaçlar yola devrildi. Durumun haber verilmesi üzerine ise bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağaçların devrilmesi neticesinde kapanan yollar, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında açıldı.

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