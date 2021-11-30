Şiddetli lodos enerji hatlarını tahrip etti

Marmara bölgesinde etkili olan lodos ve yağış hayatı felç etti. Bursa’da şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağaçlar elektrik hatlarına zarar verdi.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesinde lodosun etkisiyle devrilen ağaçlar, bölgede büyük paniğe sebep oldu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olayda, elektrik direkleri ve hatlar büyük hasar gördü. UEDAŞ ekiplerinin yağmur altında saatler süren çalışmasıyla hatlar onarılırken, Güney Marmara’da enerji arzında aksama olmaması için hummalı çalışmalar devam ediyor.