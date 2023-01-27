Şiddetli fırtına dünyaca ünlü şelaleyi ters akıttı, sağanak alt geçitlerde araçları mahsur bıraktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da, sabah saatlerinde başlayan rüzgar ve yağış, ilerleyen saatlerde yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Akşam saatlerinde şehirde hayat adeta felç oldu. Etkisini arttıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi, alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı. Polis ekipleri su basan alt geçitlerde trafik akımını keserken, araçlar yan yollara yönlendirilince uzun kuyruklar oluştu. Mahsur kalan araçlar ve su baskınlarına karşı itfaiye ekipleri teyakkuz haline geçti. Yine yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı’nda bir tekne battı. Sağanak, en çok Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı ilçelerinde etkili oldu.

Metrekareye 127 kilogram yağış düştü

Şehir merkezinde en yüksek yağış Döşemealtı ilçesinde gerçekleşti. Son 24 saatte metrekareye Döşemealtı Nebiler Mahallesi’nde 127, Kumluca Akdağ’da 113, Akdeniz Üniversitesinde 108, Kepez’de 93 ve Muratpaşa’ya 76 kg yağış düştü.

Dünyaca ünlü şelale denize değil karaya döküldü

En yüksek rüzgar hızı Kemer ilçesi Sığlık Feneri’nde 153, Konyaaltı Yeni Liman’da 111 ve Muratpaşa ilçesinde 95 km/saate ulaştı. Şiddetli fırtına nedeniyle Lara bölgesinde denizle buluşan dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nde, tersten gelen rüzgar şelalenin sularını denizle değil karayla buluşturdu. Gece saatlerinde yağış ve fırtına etkisini kaybederken, Antalya’nın doğusunda etkisini sürdüreceği bildirildi.