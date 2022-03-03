Şiddetli fırtına çatıyı kağıt gibi savurdu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınanın bir binanın çatısını kağıt gibi havaya kaldırması kameralara yansıdı.

Elbistan genelinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şiddetli rüzgar, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde bir eczanelerin de bulunduğu bir binanın çatısını uçurdu. Yine aynı mahallede bir ev ile Güvercinlik Mahallesi’nde de bir evin çatısı, fırtınaya dayanamayarak uçtu. Kopan çatı parçaları metrelerce savrulduktan sonra diğer evlerin bahçelerine düştü. Şiddetli rüzgar, ilçe merkezinde de iş yerlerinin tabelalarına zarar verdi. Rüzgarın devirdiği ağaçlar ve kırılan dal parçaları da etrafa saçıldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Karaelbistan Mahallesi’nde uçan çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş, “Kalorifer dairesinden çıktım. Kömürü çıkardım evime geçerken çatı bir anda koptu. Eve kaçtım. Canımı zor kurtardım” dedi.

Çatının büyük bir gürültü ile uçtuğunu belirten komşu evin sahibi ise “Burada bir can gitse ne olacaktı. Sabah saat 7’de uçtu. Hiç kimsenin evine bir şey olmadı. İçinde 2 tane can vardı Allah’tan onlara bir şey olmadı. Bina daha yeni yapıldı. Çatıda yapım hatası var diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.