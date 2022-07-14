Sıcaktan kaçan soluğu denizde aldı

Türkiye’nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kızkalesi başta olmak üzere Mersin sahillerinde bayram sonrasında da yoğunluk yaşanıyor. Sıcaktan bunalan ve 9 günlük tatilin son günlerini değerlendiren vatandaşlar denizin keyfini çıkarıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Korykos Antik Kenti’nin en önemli parçası olan, Mersin’in Erdemli ilçesi sınırlarındaki ’Kızkalesi’nde bayram sonrasında da yoğunluk sürüyor. Hem bayram da hem de bayram sonrasında 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, altın kumuyla bilinen Kızkalesi başta olmak üzere bölgedeki sahilleri tercih etmeyi sürdürdü. Bayramda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan oteller, şimdi de tatilin son günlerinde gelen tatilcileri ağırlıyor. Sıcaklığın 37-38 derecelere ulaştığı bugünlerde tatilciler denizde serinleyip, kumsal da güneşlenirken; çeşitli su sporları aktivitelerine katılarak eğleniyor. Yaz tatili fırsatını aileleriyle Kızkalesi’nde değerlendiren çocuklar da denizin güzel olduğunu ama bazen kıyıların pis bırakıldığını aktararak uyarıda bulundu. Malatya’dan geldiğini belirten tatilcilerden Bülent Engin, "Mersin’de Kızkalesi plajında tatil yapıyoruz. Yakınlarımızdan duymuştuk sahilin, denizin, kumun güzel olduğunu. Çok beğendik, çok güzel" dedi.

Kahramanraş’tan gelen Burak ve Dilek Şapkalı çifti de "Deniz çok güzel. Her yaz buradayız. Hafta sonuna da kadar burada tatil yapacağız" diye konuştu.

Şanlıurfa’dan hem tatil hem de iş için geldiğini belirten Müslüm Küçükköse de, Kızkalesi’nde denize girmenin ayrı bir güzel olduğunu belirterek, herkesin görmesini tavsiye etti.