Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzu keyfi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde sıcaktan bunalan bazı çocuklar, kendilerini yakınlarındaki süs havuzuna atarak muhtemel riskleri göz ardı edip doyasıya eğlendi.

Bunaltıcı sıcakların vatandaşları etkisi altına aldığı Muratlı’da termometreler 33 dereceye kadar dayandı. Güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde bazı çocuklar sıcak havadan bunalınca, 100. Yıl Caddesi üzerinde Bülent Ecevit Parkı’nda bulunan bir süs havuzunda yüzerken görüntülendi.

Birbirleriyle şakalaşarak havuzda yüzen çocuklar, kimi zaman da suya atlayarak etrafı ıslattı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, havuzun içinde bulunan ışıklandırma ve fıskiyelerden kaynaklanabilecek tehlikelerden dolayı yüzen çocuklara tepki gösterirken, çocuklar bir süre sonra havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı.