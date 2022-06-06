Sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde uzun kış mevsiminden sonra kavurucu sıcakların etkili olmaya başlamasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için kendilerini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 27 derecelere kadar çıktığı Bitlis’in Tatvan ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları ilçe sahilindeki gölgelik alanlara ve parklara akın ederken çocuklar ise kendilerini Van Gölü’nün serin sularına bırakıyor. İskeleden Van Gölü’ne atlayan çocuklar, serin suda yüzmenin keyfini sürüyor. Bir yandan Van Gölü’nde yüzerek keyifli anlar geçiren çocuklar diğer yandan ise iskelede güneşlenmeyi ihmal etmiyor.

Keyifleri yüzlerinden okunan çocuklar yaz sezonu boyunca Van Gölü’nde yüzerek serinlemeye çalıştıklarını ifade etti. Gölde yüzen çocuklardan Kerim Çerik, serinlemeye çalıştıklarını ifade etti. Sıcaklardan çok bunaldıkları için kendilerini Van Gölü’ne attıklarını belirten Aytaç Oruk da gölde saatlerce yüzerek keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.