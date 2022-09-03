Sıcaktan bunalan, Aydınpınar Şelalesine koştu

Düzce’nin önemli turistik bölgelerinden birisi olan Aydınpınar Şelaleleri, sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu. Yüzlerce insan şelaleyi tıklım tıklım doldurdu.

Sıcak havaların Düzce’de etkili olması ve nem oranının yüzde 80’lere kadar yükselmesi vatandaşları serin alanlara itti. Şehrin yüksek kesimleri, şelaleleri, mağaraları ve turistik alanları da hafta sonu sıcaktan bunalanlar ile dolup taşıyor. Düzce’nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan Aydınpınar Şelalesi de bu sebeple doldu.

Mesire alanı ve gölgelik alanlarda piknik yapanların yanı sıra, serinlemek isteyenlerin bazıları da şelalenin serin sularına girdi. Ailesi ile birlikte hafta sonu serinlemek için Aydınpınar Şelalesini tercih eden Melih Bektaş, “Düzce sıcaklarından bunaldığımızdan dolayı hafta sonunu serin bir alanda geçirmek istedik. Aydınpınar Şelalesine geldik. Buranın doğa güzellikleri ve yürüyüş yolları ile hafta sonumuzu değerlendirmek istedik. Gayet serin, soğuk ve rüzgarlarla birlikte serinledik. Burası hafta sonu sebebi ile epey dolu. Ailelerin yoğunlukla tercih ettiği mangal yerleri oturma alanları olan bir mekan. Çocukları ile gelen aileler nezih bir alanda eğlenip vakit geçirebileceği bir alan. Tabi ki herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.