Sıcaklıkların 12 derece birden yükseldiği Samsun’da sahil ve parklar şenlendi

Sıcaklıkların 12 derece birden yükseldiği Samsun’da vatandaşlar sahil kenarlarına ve yeşillik alanlara akın etti.

Şubatın son günlerinde Samsun’da yalancı bahar yaşanıyor. 24 Şubat Cuma 10 derece civarında olan hava sıcaklığı bugün ise 22 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte Samsunlular soluğu yeşil alanlarda ve sahil kenarlarında aldı. Özellikle Atakum ilçesinde sahile akın eden vatandaşlar günü yürüyüş yaparak ve piknik yaparak değerlendi. İlkadım ilçesi Sahil Yolu’nda ise kimi vatandaşlar balık tuttu kimileri güneşli havanın keyfini yürüyerek çıkardı. Aileler çocuklarını parklara götürerek sevindirdi.

Bazı vatandaşlar bu durumun normal olmadığını ve geçen yıllarda şubat ayında lapa lapa kar yağışının olduğunu söyledi. Sıcaklıkların Pazar günü 22, Pazartesi günü ise 23 derece olması tahmin ediliyor.