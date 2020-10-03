Sıcaklıklar yükseliyor, 23 ile sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının 4 Ekim Pazar gününden itibaren ülkemizin iç ve batı kesimlerinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 5 GÜN BOYUNCA ARTACAK

Bölgelerimize göre hava sıcaklıklarının 4-8 Ekim 2020 tarihleri arasındaki artışının şu şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor:

* 04.10.2020 Pazar günü; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de,

* 05.10.2020 Pazartesi günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz'de,

* 06.10.2020 Salı günü; Marmara, Ege, Akdeniz kıyıları ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında,

* 07.10.2020 Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında,

* 08.10.2020 Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde artacağı tahmin ediliyor.

İL İL BEKLENEN EN YÜKSEK SICAKLIKLAR AÇIKLANDI

Meteoroloji, 4-8 Ekim 2020 tarihleri arasında bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıkların Ankara 27, İstanbul 28, İzmir 35, Afyonkarahisar 28, Adana 32, Antalya 35, Bolu 28, Samsun 27, Trabzon 25, Erzurum 21, Diyarbakır 30, Aydın 36, Muğla 33, Manisa 35, Balıkesir 31 derece civarında olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

23 İLE SARI UYARI

Sıcaklıkların artacağını belirten Meteoroloji, 4 Ekim Pazar günü için Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova’ya sarı uyarı yayınladı.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji tarafından sarı uyarıyla ilgili yapılan açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” denilmişti.