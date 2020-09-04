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Sıcaklardan bunalan çocuklar sulama kanalına atladı
ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE HİSSEDİLEN KAVURUCU SICAKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR. TERMOMETRELERİN 50 DERECEYİ GÖSTERDİĞİ İLÇE DE ÇOBANLAR HAYVANLARI ÇAYLARA SÜRERKEN ÇOCUKLAR KANALLARI PLAJA ÇEVİRDİ.
Çevre 04.09.2020, 12:47
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Adana’nın Kozan ilçesinde hissedilen kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ilçe de çobanlar hayvanları çaylara sürerken çocuklar kanalları plaja çevirdi.
Kozan’da iki gündür hissedilen kavurucu sıcaklar bunalttı. Termometreler 50 dereceyi gösterdiği ilçede gençler ve çocuklar sulama kanallarını havuza çevirdi.
Adana’da son 91 yılın en sıcak Eylül ayını geçiren vatandaşlar aşırı sıcaklardan bunaldı. Kanallara akın eden çocuklardan kimi havada takla atarak suya girdi kimi arkadaşları ile yarıştı.
Bazı gençler ve çocuklar kanal duvarlarında plaj gibi kullanarak güneşlendi. Bölgedeki yoğun sıcak nedeniyle çobanlar da hayvanlarını çay kenarlarına indirerek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.
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