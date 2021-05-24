Sıcaklar kendini gösterdi, kış aylarında buz tutan dev göl çözüldü

Şırnak’ta sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte kış aylarında buz tutan göl çözülmeye başladı.

Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde bulunan Çalyan gölü, konumu itibariyle bölgenin en yüksek yerinde bulunuyor. Yüksek rakımda bulunan göl, kış aylarında buz pistine dönüyor. Sert geçen kışın ardından sıcakların kendini göstermesi ile buz pistine dönen gölde çözülmeler başladı.

Star Cin adında bir vatandaş arkadaşlarıyla beraber gittiği yaylada fotoğraf çektiğini söyledi. Cin, "Yıllardır buraya geliyoruz, bu yıl erken geldik. Eşsiz bir manzara var burada" dedi.

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri de doğaseverleri Beytüşşebap’a davet etti. Dernek başkanı Serdar Gükçe, "Derneğimiz sadece rafting değil doğa sporları dağcılık ve bisiklet turları düzenliyor. Bu yıl inşallah bir çok projemiz var. Pandemi nedeniyle faaliyetlerimize ara vermiştik. Ancak çok şükür aldığımız izinlerle bölge genelinde keşfedilmemiş bölgelere gidiyoruz. İnşallah ilçemizi ve ilimizi Avrupa ülkelerine tanıtacağız. Ve bunun için Avrupa’da olacağız" diye konuştu.