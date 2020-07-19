Sıcaklar bunalttı vatandaşlar parkalara akın etti

Adana’nın Kozan ilçesinde hafta sonu etkili olan sıcak hava nem vatandaşları bunalttı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Dağılcak Tabiat Parkı, Bucak’ta suyun gözünde bulunan vadiye akın etti.

Adana’nın en sıcak ilçelerinden olan Kozan’da termometreler 40 dereceyi gösterdi, nem yüzde 70 hissedilmesi ile sıcak ve hava nem vatandaşları bunalttı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Kozan’da doğal kaynak sularının bulunduğu Dağılcak Tabiat Parkı, doğal kaynak suyunun çıktığı gözü olarak bilinen Bucak’ta serinledi. Şehir merkezi Atatürk parkında gençler su bisikleti ile hafta sonun keyfini çıkardı.

Bucak’a ailesi ile birlikte gelen Kubilay Ersin, Kozan Adana’nın en sıcak ilçesi bu hafta aşırı sıcak geçti ve nemli olması nedeni ile hava çok bunaltıcı bende ailemle birlikte biraz nefes almak için doğaya kendimizi bıraktık. Burası suyu doğası ve tabiatı ile huzur veren çok güzel bir yer” diye konuştu.

Dağılcak Tabiat Parkı’na akın eden vatandaşlar ile hafta sonu çok sıcak ve nemli olduğu için tatili doğa ile iç içe virüsten uzak sosyal mesafeye dikkat ederek bir tatil planı yaptık. Çokta güzel oldu” dedi.

Gençler, tabiat parklarında ve bucakta soğuk sularda yüzerek serinlerken aileler doğa ile iç içe sosyal mesafeli hafta sonunun keyfini çıkardı.