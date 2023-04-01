- Sıcak havayı gören sahile koştu

Zonguldak’ta hava sıcaklığının 17 dereceye yükselmesinin ardından vatandaşlar sahile akın etti.

Zonguldak’ta bir kaç gündür devam eden sağanak yağış ve kar yağışının ardından güneş yüzünü gösterdi. 8 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden 17 derece yükseldi. Hava sıcaklığının yükselmesinin ardından vatandaşlara kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi. Yağışlı havanın yarın yeniden kendini göstermesi bekleniyor.

Esnaf Hacı Kara, “Öncelikle herkesin Ramazan mübarek olsun. Havalar çok iyi gidiyor. Bir iki gün yağmur ve kar yağdı. Arkasından güzel bir güneşi bıraktı. Hava harika herkesi sahile bekliyoruz. Sahile ilgi var. Hava güzel olunca sahilin boş kalma şansı yok. Kıştan çıktık artık yaz moduna girdik” dedi.

(ECB-OA-