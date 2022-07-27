Sivas’ta sıcak havadan bunalan mandalar Kızılırmak’ın soğuk sularında serinliyor.

Türkiye genelin görülen sıcak hava dalgası insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Sivas’ta, otlanan mandalar sıcak havadan nasibini alıyor. Sıcaklardan bunalan mandalar kendilerini Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak’a atarak serinliyor. Kalın deri yapısı sayesinde sıcağı oldukça fazla hisseden mandalar bu sayede hem ferahlıyor hem de temizleniyor. Afrika belgesellerini aratmayan Mandalar renkli görüntülere sahne oldu.

“Serinlemek içinde suya dalıp çıkıyorlar”

Kızılırmak kenarında oltası ile balık tutmaktayken mandaların suda serinlediğini gören ve izleyen Bünyamin Polat, “Hayvanlar buraya yemlenmeye geliyor. Ferahlamak için suya giriyorlar. 5, 10 dakika su da kaldıktan sonra yemlenmeye devam ediyorlar. Akşam saatlerine kadar burada oluyorlar. Suya girince ayaklarını dinlendiriyorlar. Ayaklarında olan parazitleri öldürüyorlar. Serinlemek içinde suya dalıp çıkıyorlar. Bütün hayvanlar suyu sever ancak manda daha çok sever. Hava sıcak olduğu için buna ihtiyaç duyuyorlar ve suya giriyorlar” dedi.

(OE-GF-