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Sıcağı gören, kendini denize attı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sıcak hava ile birlikte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Çevre 01.07.2021, 16:09
Sıcağı gören, kendini denize attı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sıcak hava ile birlikte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Aydın’da yaklaşık beş günden bu yana mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün tavan yaptı. Turistik ilçe Kuşadası’nda ise sıcak havayı gören yerli ve yabancı turistler sahile akın etti. Kuşadası’nın dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı’nda adım atacak yer kalmazken, yerli ve yabancı turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Kimi turistler şezlonglarda güneşlenirken, kimi turistlerin ise denize girerek serinlediği görüldü. İl genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.
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