Sıcağa aldanıp çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Kocaeli’de geçtiğimiz haftalarda havaların ısınması ile birlikte çiçek açan meyve ağaçları, yağan karın altında kaldı.

Kocaeli’de kar yağışı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kentte etkili olan sıcak hava ile birlikte, baharın habercisi meyve ağaçları çiçek açtı. 2 gündür kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte meyve ağaçları da kara teslim oldu. Çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Kar altındaki çiçekler, eşsiz görüntüler oluşturdu. Baharın habercisi meyve ağaçlarının çiçek açmasının ardından, kar yağmasının kendilerini şaşırttığını söyledi.

“Bu yaşıma kadar Mart’ın sonunda kar yağdığını görmedim”

Kocaeli’de Mart ayının sonunda ilk kez kar yağdığını gördüğünü söyleyen Sedat Şahin isimli vatandaş, “Bu mevsimde kar görüldü ama ben bu yaşıma kadar Mart’ın sonunda kar yağdığını görmedim. Ayın 15’ine kadar ufak, tefek yağış olduğunu gördük ama bu kadar görmedik. Burası biraz daha yüksek kesim olduğu için aşağıya yağmur yağarken buraya kar yağdı. Çok güzel şu anda. Erik ağaçları erken uyanıyor. Çoğu meyve ağacı çiçek açtı. Ama şu an gördüğünüz gibi hepsi kar altında” dedi.