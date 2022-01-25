Sibirya soğukları göl ve ırmağı dondurdu

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşmesiyle gölet ve ırmak buz tuttu.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte termometreler sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi. Serpincik Gölet’i ve Türkiye’nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak buz tuttu. Serpincik Gölet’i ve Kızılırmak’ın yüzeyinin buzla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Buz tutan Serpincik Göleti’nin üzerinde yürüyen bir vatandaş dışarıdan bakıldığında göletin karlar altında kaldığını ve buz kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığını söyledi.