Sibirya değil Muğla: Türkiye’nin ılıman şehri buz kesti

Türkiye’nin ılıman şehri Muğla bu defa buz kesti. Adeta Sibirya soğuklarının yaşandığı Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde her tarafı kar kaplarken, Kaynaş Yaylası’nda mahsur kalan bir aileyi, yayladaki görsel şöleni çekim yağmak için zirveye çıkan dron pilotu Taner Genel kurtardı.

Türkiye’nin en ılıman şehirlerinden biri olan Muğla bu yıl son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Muğla’ya bağlı Kavaklıdere ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası, şehirde doyumsuz bir görüntü oluşturdu. Göktepe’de kar kalınlığı yer yer 1 metreyi bulurken, aşırı soğuk ve kar nedeniyle yaylada yaşayanların tamamı şehre indi.

Balcıoğlu ailesinin imdadına drone pilotu yetişti

Kar yağışı sonrası bölgede oluşan manzarayı görüntülemek amacıyla zirveye çıkan drone pilotu Taner Genel, Kavaklıdere Kaynaş Yaylası’nda yaşayan Balcıoğlu ailesinin de imdadına koştu. Kar bastırınca acil olarak yayla evlerini terk etmek zorunda kalan Balcıoğlu ailesini özel donanımlı aracıyla alan Taner Genel, bir yandan yaylada kalan ailelere yardım edip diğer yandan da Sibirya’ya dönen bölgenin görüntülerini kaydetti. Göktepe ve Kavaklıdere’nin seyrine doyum olmaz karlı görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı.