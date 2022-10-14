SHM ve Alaplı İlçe Müftülüğü işbirliğinde ’Kadına El Kalkmaz’ hutbesi

Kdz Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Alaplı İlçe Müftülüğü işbirliğinde İlçe merkez Camisinde" Kadına EL Kalkmaz" aile içi kadına yönelik şiddet, şiddetin çocuk ve kadınlar üzerinde etkileri, KADES tanıtımı, şiddetle mücadele mekanizmaları önlemede farkındalık oluşturmak için bilgilendirme yapıldı.

Zonguldak’ın Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü vatandaşlara “Kadına El Kalkmaz” mottosu çerçevesinde Alaplı Merkez Camisinde hutbe gerçekleştirildi. Şiddet Önleme konulu konuşma yapan Kdz Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Deniz Peker Alaplı Merkez camisinde Cuma namazı öncesi vatandaşlara ‘Kadına El Kalkamaz’ mottosu adı altında bilgilendirmede bulunarak şiddetin son bulması için farkındalık çalışması yürüterek hutbe konuşmasını gerçekleştirdi.

Kdz Ereğli Aile ve Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Deniz Peker yaptığı hutbe konuşmasında, "Kadına yönelik şiddet kadınların maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, ekonomik ve psikolojik eylemler olarak karşımıza çıkıyor. Şiddet yaşam hakkı, eğitim hakkı ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarını ihlal ediyor. Üstelik şiddetin etkisi şiddet görenle sınırlı kalmıyor. Şiddet gören utanma, yalnızlık, suçluluk, fiziksel rahatsızlıklar ve yeme bozuklukları gibi onlarca soruna maruz kalıyor. Çocuklarsa kendine güvensizlik, aşırı pasiflik ya da hiperaktivite, iletişim sorunları, uyum sorunları, okul başarısında düşüş, kişilik bozuklukları, suça yönelme, anti-sosyal özellikler gibi etkilerle karşılaşıyor. Annenin maruz kaldığı şiddet çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkilerken babanın uyguladığı şiddet baba çocuk ilişkisine onarılamaz zararlar veriyor. Anayasamızda kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip. Türk Ceza Kanununda; Hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, bedensel ya da ruhsal bakımdan eziyet etme, ısrarlı takip, cinsel saldırı, istismar, taciz, kasten yaralama ve kasten öldürme fiilleri suç teşkil ediliyor karşılığında hapis ve para cezaları görülüyor. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunda şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile üyelerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler yer alıyor. Kanuna göre şiddet uygulayanlara yönelik" ifadelerini kullandı.