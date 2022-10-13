SGK İlkadım binası çatlaklar nedeniyle tahliye edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Samsun İl Müdürlüğü İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi, binada oluşan çatlaklar ve deformeler nedeniyle tahliye edildi.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Yusuf Keskin Sokak üzerinde bulunan İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi, binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltıldı. Binada bulunan araç-gereç ve malzemeler ile dosyalar bugün tahliye edilerek SGK Samsun İl Müdürlüğü’ne götürüldü. Binanın tahliye edilmesinden haberi olmayan ve buraya gelen bazı vatandaşlar ise işlemlerini halletmeleri için SGK İl Müdürlüğü’ne yönlendirildi.

Binanın akıbeti belli olana kadar İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi’nin SGK Samsun İl Müdürlüğü’nde hizmet vereceği öğrenildi. Tahliye edilen binaya ise, “İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi, 13 Ekim 2022 tarihi itibari ile Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne taşınmıştır. Hizmetlerimiz Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi 228. Sokak 6 numarada bulunan SGK Müdürlüğü binasında devam edecektir” yazısı asıldı.