SGK: “e-SGK uygulaması yıllık 1,8 milyon kişi tarafından kullanılıyor”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-SGK uygulamasının yıllık 1,8 milyon kişi tarafından kullanıldığını duyurdu.

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla bir bilgilendirme yayımlayan SGK, kamudaki dijital dönüşüm sürecinde sigortalılık, emeklilik ve sağlık alanında verilen birçok hizmeti elektronik ortama aktardığını belirtti. Elektronik ortama aktarılan hizmetlere de vatandaşların daha kolay ve hızlı erişimi sağlanmış oldu.

SGK tarafından yapılan tasarruf bilgilendirmesine, “Bugün itibariyle e-Devlet’te en çok kullanılan uygulamaların başında SGK’nın hizmetleri yer alıyor. e-Devlet uygulamalarımız aylık ortalama 65 milyon, e-SGK uygulamalarımız 1,8 milyon kişi tarafından kullanılıyor. e-reçete, e-fatura ve e-rapor uygulamalarımızdan aylık 50 milyon, MEDULA sistemimizden ise aylık 100 milyon işlem yapılıyor. Elektronik ortamda yapılan her bir işlemle; evrak, kırtasiye, posta, arşiv giderleri ve zamandan tasarruf ediyoruz. Kağıt israfını en aza indirerek milyonlarca ağacın doğada kalmasına katkı sağlıyoruz” denildi.