Sezonun ilk melki mantarları Sındırgı’dan

Sonbahar döneminde özellikle yağışlar sonrasında dağlarda yetişen, halk dilinde melki olarak bilinen kırmızı mantar Sındırgı-Simav bölgesinde yüksek rakımlı noktalarda görülmeye başlandı. Vatandaşlar ise mantar toplamak için yağışların artmasını bekliyor.

Sonbahar döneminde özellikle yağışlar sonrasında dağlarda yetişen, halk dilinde melki olarak bilinen mantarlar, Sındırgı-Simav bölgesinde yüksek rakımlı noktalarda görülmeye başlandı. Yağışların az olmasından dolayı Yaylabayır, Yüreğil, Hisaralan, Kepez, Ulus gibi bölgelerde mantarlar henüz yetişmeye başlamazken, nadir toplanan mantarlar ilçe merkezinde ve köylü pazarında satışa sunuluyor.

Özellikle çam ormanları arasında nemli ve rutubetli alanlarda daha fazla mantar türüne rastlanıyor. Tezgahlardan almak yerine melki toplamayı ve doğayla iç içe olmayı seven vatandaşlar da bir an önce yağmurun yağıp havanın güneşlenmesini bekliyor.

Uzmanlar ise vatandaşları zehirli türlerin de çok olduğunu belirterek mantar toplama konusunda uyarıyor. Topladığı mantarları satarak geçimini sağlayan Bahri Ertuğrul, “Sındırgı’da 5-6 yıldan bu yana mantar satıyorum. Bu mantar genelde Kütahya, Sındırgı ve Bigadiç taraflarında orman olan yerlerde çıkar organiktir. Lezzet de et ile kıyaslanamaz organik olduğu için bunu tepside fırında közlemesini yaparsın, peynirli olarak yaparsın, kaşar peyniri koyup kızarta bilirsiniz. Lezzeti güzel olur, ticaret olarak da satışlar biraz durgun fiyat olarak elli, atmış ve yüz arası değişiyor. Tabii insanlarda bütçesine göre alıyorlar. Satışlarımız ne iyi nede kötü normal gidiyor. Şu an içi iyi Allah bereket versin insanlarımız doğal olduğu için yiyorlar. Vatandaş durumuna göre alıyor elli liralık mantarımız da var yüz liralık mantarımız da var herkes bütçesine göre alıyor. Bir tavada kızartıp yiyecek kadar kendilerini avutacak kadar nefsini körleyecek kadar alıyorlar” dedi.