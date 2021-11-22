Sezon kapandı, dünyaca ünlü plaj amatör balıkçılara kaldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nin dünyaca ünlü plajı, sezonun kapanmasıyla amatör balıkçılara kaldı.

Sonbahar mevsiminin son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığının 28 derecelerde olduğu dünyaca ünlü gözde turizm merkezi Marmaris’te yazın iğne atsan yere düşmeyen sahiller amatör balıkçılara kaldı. Marmaris’te yaşayan ve arkadaşı ile İçmeler sahiline gelen Neşe Gökçe, "Hava çok güzel. Sahilde balık avlayalım dedik ama balon balıklarından ne yazık ki balık tutamıyoruz, oltalarımızı bile yiyorlar. Marmaris’in havası bu mevsimde bile çok güzel. Doğası çok canlı, burada yaşayanlar olarak çok şanslıyız" dedi.

Denize oltasını atan Murat Orak, "Ben acemi balıkçıyım, biraz canım sıkıldı sahile gidip olta atayım dedim ama denizlerde hareket yok. Normalde buralarda bu saatlerde mutlaka birileri olurdu, mekanlarda oturanlar olurdu. İnsanlarda sıkıntılar var galiba dışarı çıkmıyorlar" şeklinde konuştu.