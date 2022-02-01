Son Dakika
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev’i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Başbakan Johnson ile Rusya’yı kontrol altında tutmanın yollarını ele aldık" dedi.
Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü
Elazığ’da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.
Çevre 01.02.2022, 20:47
Elazığ’da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla, Elazığ’da ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buz kütleleri tehlike oluşturuyor. Yeni Mahalle Kalkan Sokak üzerinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çatıdan buz kütlesi düştü. Ön camı patlayan minibüsün şoförü ile bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.