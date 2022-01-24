Sevimli dostlarımız İzlanda kışında da unutulmadı

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların, yoğun kar yağışının yaşandığı İzlanda kışında da aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların İzlanda kışının yaşandığı dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler, mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarını kontrol ediyor. İhtiyaç duyulan zarar görmüş hayvanlar, veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getiriliyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.

Dostlarımız bize Allah’ın emaneti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, “Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. İlçemizdeki tüm canlar bizim için çok önemli. Onlar bizlere Allah’ın emaneti. Onlara düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz” diye konuştu. Oğuz, vatandaşlara da can dostlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunarak, “Bu soğuk günlerde herkes kapısın önüne ya da parklara biraz yiyecek bırakabilir” dedi.