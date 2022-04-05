Serendisine yavrulayan baykuşla dost oldu

Ordu’da yaşayan bir kişi, 10 yıl önce serendisine yavrulayan bir baykuşa o günden bu yana bakıyor. Şu ana kadar yaklaşık 45 yavrunun doğum ve doğaya ayak uydurmasına şahit olan Atilla Karakaya, baykuşlar için yıkma düşüncesi olduğu serendiyi yıkmadığını belirtiyor.

İlçeye bağlı Çaytepe Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Atilla Karakaya’nın serendisine 10 yıl önce bir baykuş yumurta bıraktı. Sonrasında yavrular için buraya boş arı peteğini çevirerek yuva yapan Karakaya, o günden bu yana baykuşun buraya geldiğini ve yavruladığını belirtiyor.

Köy hayatını sevdiğini, hayvanlara karşı sevgi bağının güçlü olduğunu ifade eden Atilla Karakaya, “Ben bu hayvan için serendinin pencere kısmına boş arı kovanı kestim ve oraya göre ayarladım. Sonrasında içerisine de yumuşak çuval koydum ve bu baykuş her yıl buraya gidip geldi ve yavruladı. Bu hayvan her yıl burada 3-5 tane yavrusunu getiriyor, sonrasında büyüyünce doğaya salıp gidiyor” dedi.

“Ben baykuşun herhangi bir uğursuzluğunu görmedim”

“Baykuşlar için ‘uğursuz hayvan’ derler ancak ben şuana kadar böyle bir şey görmedim diyen Karakaya, “Bunlar da Allah’ın yarattığı hayvanlar. Şu anda yavrularının yanına fareleri taşıyor. Burada yaklaşık 1 buçuk ay kalıyor, uçma zamanları gelince de annesi burada bağırır. Bunların ses yapması bile benim hoşuma gidiyor. Büyüttükten sonra da buradan gidiyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Baykuş için serendiyi yıkamadım”

Karakaya, evinin önünde bulunan serendiyi yıkmayı düşündüğünü ancak baykuşların hatırına baktığını ifade ederek, “Ben normalde bu serendiyi yıkacaktım ve evin etrafından kaldıracaktım. Ama bu hayvan sürekli buraya geldiği için ve yavrularını getirdiği için yıkmayı düşünmüyorum. Baykuş ne zaman buradan giderse o zamana kadar bu serendi burada duracak. Bu da bir çeşit hayvan sevgisi” şeklinde konuştu.