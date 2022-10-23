Seralar hem belediyenin hem de vatandaşın ihtiyacını karşılıyor

Trabzon’un Akçaabat ilçe belediyesi, kendi kurduğu seralar sayesinde hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de bölgedeki çiftçilerin fidan ihtiyacını karşılıyor.

Belediye, kurduğu seralar sayesinde ekonomik olarak bütçesine katkı sağlarken son yılların gözde meyvesi olan Aroyna fidelerini çiftçilerle buluşturuyor.

Akçaabat Düzköy yolu üzerinde Akçaabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiye alanında bitki yetiştirme amacıyla her biri 256 m2 olan iki adet sera Trabzon Tarım İl Müdürlüğü’nün desteğiyle yapıldı. Seralarda çiftçiler için gelir getirici meyve fidanları yetiştirmenin yanı sıra ilçe genelinde park, bahçe ve yeşil alanlarda yapılan peyzaj düzenlemelerinde kullanılan çiçek, fidanları üretiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kurulan seralar sayesinde park bahçelerde kullanılan bitkilerin ihtiyacını hem de çiftçilerin yöresel fidan ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Ekim “Sera üretimine karar verdiğimizde, Park Bahçelerde kullanmış olduğumuz bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak ayrıca çiftçilerimizin bölgede üretmiş olduğu ürünler, meyve fidanları dahil olmak üzere burada yetiştirebilir miyizi arkadaşlarla tartıştık. Sonrasında seralarımızı Tarım İl Müdürlüğümüzle beraber ortaklaşa burada kurduk. Kurduktan sonra bunun içerisinde her çeşit bitkileri üretebileceğimiz ortamı oluşturabilmek için bir şartlandırma ortamı oluşturduk. Bu şartlandırma ortamında üreteceğimiz bitkiye göre de şartları oluşturabiliyoruz. Seralarımızda polikarabon ünitelerden oluşmuş, içerisinde sislendirmesi, sıcak ve soğuk havayı içerisine alabileceğimiz fanların olduğu yine soğutmayı yapabileceğimiz su şelaleleri mevcut. Burada üretmiş olduğumuz bitkiler hem bizim park bahçe ihtiyaçlarımızı hem de, çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamış oluyor” dedi.

"Aronya fidelerini çiftçimizle beraber buluşturuyoruz"

Son yılların gözde meyvesi olan Aroyna’yı tesislerde değerlendirmek için harekete geçirdiklerini belirten Ekim, “Öncelikle yöresel ürünlerimizi değerlendireceğimiz bir marka oluşturduk. Sonrasında bu markaya istinaden de bu ürünleri işleyip kurutabileceğimiz, suyunu elde edebileceğimiz tesisimizi oluşturuyoruz. Tesisi oluşturduktan sonra da burada üretmiş olduğumuz Aronya fidelerini çiftçimizle beraber buluşturuyoruz. Ziraat Odamız, Kaymakamlığımız, belediye ortak paydaş olarak bu ürünleri üretip yaptığımız tesiste işleyeceğiz. Sonrasında yöresel ürün olarak bölgemizdeki diğer Trabzon Hurması olsun, karayemiş, incir, çilek gibi ürünleri orada değerlendirerek reçel belki marmelat yapacağız. Bu ortamı oluşturduğumuz yerde üreterek bölgemizdeki yöresel ürün ihtiyacını hem gelen turistin ihtiyacını hem kendi ihtiyacımızı karşılamış olacağız. Ayrıca çiftçimizin elindeki ürünü de bir şekilde değerlendirmiş olacağız” diye konuştu.

"Ekonomik olarak belediyemize getirisi de var"

Kurulan seraların belediyeye ekonomik getirisi olduğunu ifade eden Ekim, “Seralarımızın ekonomik olarak belediyemize getirisi de var. Geçen yıl 65 bin civarında süs bitkisi ürettik. Ekonomik manada dışarıdan olacağımız ürünü burada üretmiş olduk ve bu sayede belediyemizin bütçesine de katkı sağlamış olduk. Önümüzdeki yıl 250 bin civarında üretim yapmayı düşünüyoruz ve belediyemizin bütçesine katkı sağlamış olacak” şeklinde konuştu.