Selzedelerden yürek yakan ifadeler: "Sabaha kadar koltukların üzerinde bekledik"

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen selde zarar gören evlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Selde büyük panik yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Sobanın yarısı su üstende, odunu yaktım kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk" dedi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki gün önce yaşanan selin ardından hasar tespit ve evlerin temizliği için çalışma başladı. Ekipler evlerde ve bahçelerde bulunan su birikintilerini vidanjör ve su motorları yardımıyla boşalttı.

Suyu görünce paniklediğini söyleyen Osman Boz, “Suyu gördüm, anında paniğe kapıldım koşa koşa eve geldim. Eve gelince baktım merdivene su yükseliyor. Evdekilere paniğe kapılmayın dedim. Bir baktım eve su girmeye başladı. Su girince bir şey toplayamadık. Anında 50 santimetre su. Koltukların üstüne çıktık, ayakkabılarımı çıkardım hiçbir önlem alamadım. Daha çok paniğe kapıldım. En son çare çatıya çıkalım dedim. Çatıya çıktık. Sesimizi duyuramadık ve çatıda bekledik. Daha sonra çatıdan aşağıya indim. Sobayı yaktım. Sobanın yarısı su üstende. Odunu yaktım, kömürü döktüm. Biraz o ısıyla koltukların üzerinde sabaha kadar durduk. Daha sonra su azalmaya başlayınca dalgıç yardımıyla suyu tahliye etik” dedi.

Afetten hasar gören mahalle yolları onarım çalışmaları sürüyor.