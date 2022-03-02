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Selinos Antik Kanalı, Türkiye’nin Venedik’i olacak

İzmir’in Bergama ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Selinos Antik Kanalı’nın ıslah ve restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk etabının 2023 yılında tamamlanması planlanan proje, şimdiden Türkiye’nin Venedik’i olarak tanımlanıyor.

Çevre 02.03.2022, 09:46
Selinos Antik Kanalı, Türkiye’nin Venedik’i olacak

İzmir’in Bergama ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Selinos Antik Kanalı’nın ıslah ve restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlk etabının 2023 yılında tamamlanması planlanan proje, şimdiden Türkiye’nin Venedik’i olarak tanımlanıyor.

UNESCO’nun kültür mirası listesinde yer alan “Antik Kent” bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi şekillenmeye başladı. 50 milyon liraya ihale edilen proje kapsamında önce Pergamon Antik Kenti’nden geçen Selinos Deresi ıslah edilecek, ardından kamulaştırma yapılarak derenin etrafındaki riskli yapılar kaldırılacak. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yollarıyla Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistler 6 medeniyete birden yolculuk yapma şansı bulacak. Projenin ilk etabının 2023 yılında tamamlanacağını kaydeden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bölgenin Türkiye’nin Venedik’i olacağını söyledi.

“Tarih bu noktada aktı”

Bergama’nın birçok medeniyetin yaşadığı, tarihi ve kadim bir kent olduğunu belirten Başkan Koştu, “Selinos Antik Kanalı çok önemli bir nokta. Medeniyetler, bu tarihi kanalın etrafında gelişmiş. Hemen arkamızda tarihi Akropol ve Kale Mahallesi var. Selinos Antik Kanalı üzerinde de dört tane tarihi köprümüz var. Ayrıca kilise, cami ve havraların bulunduğu çok önemli bir noktadayız. Tarihin bu noktada aktığını söyleyebiliriz. Yaşam, kanalın etrafında şekil almış ve insanlar tarih boyunca burada yaşamış. Biz göreve gelir gelmez Cumhurbaşkanımızın önerisi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle çok önemli bir proje başlattık. Birçok kurumun işbirliği içerisinde özveri ile çalıştığı ve 1,5 yıldır da fiziki olarak güzelleşmeye başlayan bir bölgedeyiz” diye konuştu.

“Proje ete kemiğe bürünmeye başladı”

Proje kapsamında yapılacak çalışmaları anlatan Başkan Koştu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında yeşil alanlar oluşturacak. Bölgede aynı zamanda kentsel dönüşüm de yapılacak. 136 adet riskli yapının kaldırılarak bu alanların yeşil alana dönüşeceği tarihi bir projeden bahsediyoruz. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın gözü bu projede üzerinde. Proje artık ete kemiğe bürünmeye başladı. Çok yakında inşallah misafirlerimizi burada ağırlayacağız.”

"Daha fazla turist almaya başladık"

Proje kapsamında önce derenin ıslah edilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Koştu, “Maalesef tarihi mahallelerimizin kanalizasyonu bu noktaya akıyordu. Bu proje aynı zamanda bir restorasyon projesi. Burada yapılan kazı çalışmaları tarihe de ışık tutacak. Öncelikle ıslah ardından da restorasyon çalışmalarının bitmesi gerekiyor. İkinci etapta da bu bölgenin Venedik’ten çok daha güzel olması için çalışacağız. Bergama olarak İzmir’in iki UNESCO şehrinden biriyiz. Kültür turizmi gelişmeye başladı. Biz de kültür turizminin gelişmesiyle daha fazla turist almaya başladık. Ancak bu kenti daha güzel, daha yaşanabilir, daha özenli bir bölge haline getirmemiz gerekiyor. Selinos Antik Kanalı da bu noktada bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

6 medeniyete birden yolculuk

Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi ile Selinos Deresi yeniden düzenlenecek. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yollarıyla Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistler 6 medeniyete birden yolculuk yapma şansı bulacak. Kent merkezindeki 1380 metrelik bölümü kapsayacak çalışmalar Kazancı Köprüsü’nden başlayıp Ulucami, Tabaklar ve Üçkemer Köprüsü’ne kadar devam edecek. Proje kapsamında 1000 metre kargir duvarı onaracak, bin 400 metre de yeni duvar inşa edecek. Yeni duvarların yüzeyi tarihi dokuya uyumlu taşlarla kaplanacak ve çalışmaların büyük bölümü insan gücüyle yürütülecek. Selinos Antik Kanalı’nın çevresinde gezi ve yürüyüş yolları ile parklar oluşturulacak.

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