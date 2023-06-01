Selin vurduğu Sarıgöl’de hasar tespit çalışmaları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen sel felaketinin oluşturduğu zararı tespit etmek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Şeyhdavutlar, Emcelli, Güneydamlar, merkez, Bahadırlar, Tekeliler, Özpınar mahallelerinde havadan dron desteğiyle hasar tespit çalışmaları başlattı.

Hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Zarar belirleme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.