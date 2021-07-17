banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Halk Ekmek’e yüzde 25 zam
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Ümitcan Uygun tahliye edildi!
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Biontech aşısı, Sinovac aşısından 10 kat daha fazla antikor üretiyor
Kanal İstanbul'da planlar değişti!
Kanal İstanbul'da planlar değişti!

Selin vurduğu Rize’nin Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor

Rize’de selin vurduğu Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekiplerinin de desteği ile belediye, Özel İdare ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.

Çevre 17.07.2021, 10:42
Selin vurduğu Rize’nin Güneysu ilçesinde jandarma ekipleri temizlik çalışmalarına destek veriyor
banner502

Rize’de selin vurduğu Güneysu ilçesinde temizlik çalışmaları jandarma ekiplerinin de desteği ile belediye, Özel İdare ve vatandaşlar tarafından devam ediyor.

Rize’de selden en fazla etkilenen Güneysu ilçe merkezindeki iş yerlerinin ve dükkanların temizlik çalışması devam ediyor. Temizlik çalışmalarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de aktif rol alırken, Güneysu Belediyesi’nin yanı sıra çevre belediyelerden gelen personeller de destek veriyor.

Moloz yığınları ve balçıkların iş makineleriyle kaldırılmasının ardından cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları sürdürülüyor.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
banner501