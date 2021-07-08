Selin izleri sular çekilince ortaya çıktı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası oluşan selin tahribatı sular çekilince ortaya çıktı.

Ormanlı Beldesinde etkili olan şiddetli yağış, sele neden olurken esnaf ve vatandaşlar zor durumda kaldı. Derelerde yükselen suların aniden belde merkezine gelmesi ile bir çok dükkan sular altında kaldı. Belediye binası yanındaki alanda park halinde olan otomobiller ve patpat diye tabir edilen tarım araçları suya gömülürken, selin bıraktığı tahribat sular çekilince ortaya çıktı. Sabah saatlerinden itibaren esnaf dükkanlarında temizlik çalışması yaparken, asfalt ve taşların yerinden çıktığı görüldü.

Sel felaketinin ardından Kdz. Ereğli Kaymakamı ve protokol incelemelerde bulunurken, Kdz. Ereğli Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sel felaketinin ardından enkazı kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirterek açıklamalarda bulundu.

Başkan Başol açıklamasında, “Yağış şiddetini artırarak Ormanlı’da afete dönüştü. Kdz. Ereğli Kaymakamı, AFAD il müdürü, İl Özel İdare Sekreteri gelerek bir kriz masası oluşturduk. Ereğli Belediyemiz, Kozlu, Erdemir yetkilileri gece 3’e kadar buradaydı. Şuanda 36 iş yerimizde sıkıntı var, sevincimiz meskenlerimizde bir sıkıntı yok. Can ve mal kaybımız yok ancak müthiş derecede maddi zararımız var. Karayolları Bölge Müdürümüz, Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüz gelerek zarar tespit etmeye çalışıyoruz. 36 iş yerimizden 25 tanesi çalışma durumuna girdi. Devlet kurumlarına teşekkür ediyorum. 2014 yılında belediye başkanı olduğumda böyle bir afet yaşadım. 5 yıldır korktuğum başıma geldi. İnşallah dere ıslahı konusunda taleplerimiz yerine gelecektir” ifadelerini kullandı.