Selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Nevşehir çevresinde iki gün boyunca etkili olan dolu yağışı Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyündeki üzüm bağlarında zarara neden oldu. Zararın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Dolu yağışı nedeniyle zarar gören ekili arazilerde hasar tespiti çalışmasına başlanıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri başvurusu alınan vatandaşların arazilerinde inceleme yaparak hasar tespitinde bulundu. Hacıbektaş İlçe Tarım Müdür Vekili Hacer Doğanay; "Karaburna köyünde 7 bin dekar bağ alanı var. Bunun 3 bin dekarı zarar gördü. Zarar oranına yüzde 100 diyebiliriz. Çünkü ürün kullanılamaz hale gelmiş durumda. Hızlı şekilde vatandaşlardan başvuru alıyoruz. Ön incelemeleri yaptık, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu. Köy muhtarı Ercan Kızılbayır ise yaptığı açıklamada, bağlarda zararın büyük olduğunu ve devletten yardım beklediklerini söyledi.

Kızılbayır, “Geçmiş yıllarda da böyle yağışlar olmuştu. Dolu yağması nedeniyle yüzde 50 arazide hasar var. Üzümlerin yarısı hasat edilmişti. Ama beyaz üzümlerde hiç el değmeden zarar ettik. Yıllık 2-3 bin ton üzüm elde ediyorduk ama şuan bin 500 ton civarında bir zararımız var. Üzüm zaten para etmedi fiyatı 3 liraydı afat olunca tüm zarar ettik” dedi.