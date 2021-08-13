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Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı’nı doldurdu

Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrası dağlardan kopan ağaçlar Kirazlı Barajı’nın giriş kısmını doldurdu. Geniş alana yayılan odun parçaları drone ile havadan görüntülendi.

Çevre 13.08.2021, 13:03
Selin getirdiği ağaçlar Kirazlı Barajı’nı doldurdu

Bartın’da yaşanan sel felaketi sonrası dağlardan kopan ağaçlar Kirazlı Barajı’nın giriş kısmını doldurdu. Geniş alana yayılan odun parçaları drone ile havadan görüntülendi.

Kentin Ulus ilçesinde önceki gün yaşanan sel felaketinde yaralar sarılıyor. Bir taraftan da hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Selin getirdiği ağaçlar ise Kirazlı Barajı’nın giriş bölümünü adeta kapattı. Baraj suyunun üzeri tamamen odun parçaları ile kaplandı.

Öte yandan üst kapakları açılan barajdaki su kontrollü şekilde dereye veriliyor.
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