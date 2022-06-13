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Selin gelişi böyle görüntülendi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çevre 13.06.2022, 17:11
Selin gelişi böyle görüntülendi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kuvvetli yağış Sivas ve çevresinde de etkisini sürdürüyor. Yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar Sivas’ın Gemerek ilçesinde küçük çaplı hasarlara neden olurken bir vatandaş, ilçeye bağlı Sızır belgesinde selin geliş anını cep telefonu ile görüntüledi. Panik içerisinde gelen seli görüntülemeye çalışan vatandaş diğer yandan da da yanındakilerden belediye ekiplerini uyarmalarını istedi.

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