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Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" kapsamında çalışmalar hızla devam ederken, yeşil alanlar oluşturulmaya başlandı.

Çevre 18.03.2022, 09:58
Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" kapsamında çalışmalar hızla devam ederken, yeşil alanlar oluşturulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nin çevresinde gerçekleştirilen düzenleme projesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemeler hızla devam ederken, oluşturulan yeşil alanlar cami çevresine güzellik katacak. Selimiye Meydan Projesi çevre düzenlemesi kapsamında ekilen ıhlamur, meşe ağacı, ova karaağacı, karaçam, doğumçınar, akça ağaç, erguvan, yanar çalı, lavanta, hanım tuzluğu, dam koruğu ve kaz ayağı, Selimiye Meydanı’na ayrı bir güzellik katacak. Meydan düzenlemesi çalışmalarını hayranlıkla izleyen yerli ve yabancı vatandaşlar projenin bitmesini iple çekiyor.

"Selimiye Camii’nin güzelliği daha ön plana çıktı"

Çalışmaların çok iyi ilerlediğini söyleyen Emre Yavuz adlı vatandaş, "Geçtiğimiz yıllarda burada gürültü, kalabalık ve pislik vardı. Çalışmalardan sonra Selimiye Camii’nin güzelliği daha ön plana çıktı. Daha belirgin ve kendini gösteren bir hale büründü. O yüzden çalışmaları çok iyi buluyoruz. Bu çalışmaların Edirne’nin turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü yerli halk bile Selimiye’ye çok ilgi gösteriyor. Yurt dışından gelen turistlerin çok beğeneceğini düşünüyorum" dedi.

Edirne’nin tarihi ve turistik noktalarını gezmeye gelen Bulgaristan vatandaşları da Selimiye Meydanı’nda yapılan çalışmalara hayran kaldı. Bulgaristan’dan Edirne’ye gelen Nebahat Sali, "Çalışmalar çok güzel, çok beğendim. Yeşillikler de eklenince daha güzel olacak. Çiçekler ekiliyor. Geçen sene buralar kazılmıştı. Kapalı şekilde duruyordu. Ama şimdi çok güzel olmuş. Çalışmalar bitince daha da güzel olacaktır. Biz hep Edirne’ye geliyoruz. Yine geliriz, daha fazla da gelen olur" diye konuştu.

Bulgaristan’dan gelen Vecdiye Hasan ise, "Yapılan çalışmalar çok güzel olmuş, çok beğendim. Yine gelmek istiyorum. Böyle olursa herkes gelir. Arkadaşlarımıza da söyleriz. Biz arkadaşlarımız için buradayız. Arkadaşlar da yarın gelecek, onları da gezdireceğiz" dedi.

"Edirne’ye yakışan bir düzenleme olmuş"

İstanbul’dan Edirne’ye gezmeye gelen Temel Yağız, "Çok güzel bir çalışma yapılıyor. Edirne’ye yakışan bir düzenleme olmuş. Çünkü daha önce harabe gibi gözüküyordu, etrafı çevriliydi. Bittiği zaman daha da güzel olacak. Daha çok ilgi çekecek hale geldi. Burada fotoğraf çektirenler başkalarına da gösterdiğinde daha fazla gelen olacaktır. Ben Edirne’ye sık sık geliyorum. Gezmeyi, dolaşmayı seviyorum. Her yeri çok güzel, ama sadece ara sokaklar biraz kötü" ifadelerine yer verdi.

"Edirne için utanç verici bir haldeydi"

Vatandaşlardan Ahmet Kaba, "Selimiye Camii’nin çevresi serhat şehrimiz Edirne için utanç verici bir haldeydi. Dünya Kültür Mirası UNESCO’ya sahip Mimar Sinan yapısının çevresi utanç verici durumdaydı. Ama şimdi hem Edirne için hem turistler için hem de vatandaşlar için güzel bir şeyler olacağına inanıyorum. Edirne’mize inşallah daha fazla yerli ve yabancı turistin geleceğine inanıyoruz. Güzel olacağına inanıyoruz. Bizler de bu memleketin insanları olarak bunu hak ediyoruz" diye konuştu.

Mustafa Akgün ise, "Yapılan işlemler caminin görünmesi ve Edirne’nin turizmi açısından faydalı olacaktır. Ayrıca şehrin mevcut olan kıymetini de arttıracaktır. Çalışanlar bu işte emeği geçenler iyi şeyler yapmışlar. Bana göre çok önceden olması gereken bir şeydi" dedi.

"Daha önce buralar çöplüktü"

Geçen sene geldiklerinde alanın oldukça kötü göründüğünü söyleyen Mehmet Kara, "Yapılan bu çalışma çok güzel olmuş, yapanların emeğine sağlık. Hatay’dan geldik, içimiz açıldı dolaşınca. Böyle tarihi yerlerin daha güzel olmasını istiyoruz. İnşallah seneye yine geliriz. Daha önce buralar çöplüktü. Gezilecek bir yer değildi dış tarafı. Yapılan çalışmalardan dolayı bu güzelliği görünce çok memnun olduk" diye konuştu.

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