Selimiye Camii çevresini güzelleştirecek proje esnafı sevindirdi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Edirne merkez Kıyık Caddesi’nde başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi bölge esnafını sevindirdi.

Edirne’nin daha iyi noktalara gelmesi adına çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Selimiye Meydanı’nın ardından şimdi de Kıyık Caddesi’nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ni hayata geçiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi’yle yepyeni bir görünüme kavuşturulan Selimiye Meydanı’nın ardından Kıyık Caddesi’nde başlatılan proje tamamlandığında bölgenin daha fazla turist çekmesi bekleniyor.

"Çalışma bitince her şey çok güzel olacak"

25 yıldır Kıyık Caddesi’nde esnaflık yapan Tülay Yürük, "Yıllardan beri Selimiye Camii ve etrafı görüntü olarak insanları hiç cezbetmiyordu ve çok kötü bir haldeydi. Yapılan çalışmalar sonrası turist çekme açısından da çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Bununla birlikte etrafının da güzelleşmesi gerekiyordu. Bu da bizim sokağımızdan başladı. Bitince her şey çok güzel olacak. Selimiye’nin önü çok güzel oldu. Turistlerin ilgi odağı haline geldi. Herkes orada gezmek ve çay içmek, dinlenmek istiyor. Proje bitince bundan herkes faydalanacak diye düşünüyoruz. Bu proje biz esnaflara da katkı sağlayacaktır" dedi.

"Esnafımız rahat nefes alacak, bölgeye daha fazla turist gelecek"

Kıyık Caddesi esnafı Serdar Tufan, "Edirne açısından çok güzel bir seçim oldu. Selimiye’nin etrafı çok güzel oldu, inşallah Kıyık Caddesi de çok daha güzel olacak. Turistler daha fazla gelecek ve esnafımız rahat nefes alacak. Kente daha fazla turist gelmesiyle buraları da gezecekler diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Bu çalışma olmadan önce Selimiye’nin güzelliğinin farkında değilmişiz"

Cadde esnafı Sami Babatürk, "Bu çalışmadan çok memnunuz. Gayet güzel bir şey olacağından da eminiz. Bu çalışmayı başlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve çevre şehircilik bakanlığına teşekkür ediyoruz. 40 yıldır Edirne’de yaşıyorum. Bu çalışma olmadan önce Selimiye’nin güzelliğinin farkında değilmişiz. Onu gördüm. O kadar değişti ki, Selimiye ortaya çıktı. Yapılan çalışmanın ardından ziyaretçi akını gördük. Bu sokakta yapılan çalışmanın da Edirne’ye çok faydası olacaktır. Güzel bir çalışma olmuş. Biz de gereken yardımı yapacağız. Zahmet olmadan rahmet olmazmış. Biraz zahmet çekeceğiz ama bunun karşılığını fazlasıyla alacağız. Çalışma tamamlanınca hem yer olarak daha fazla değer kazanacak hem de çok daha fazla turist çekecek diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını söyleyen Ahmet Yakut, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen bakanlara da teşekkürlerini iletti.