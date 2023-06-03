Sele kahvehanede yakalandılar, masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde sele kahvehanede yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için masa ve sandalyelerin üzerine çıktı.

Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak bazı ilçelerde sel baskınlarına sebep oldu. Azdavay ilçesinde yaşanan sele kahvehanede yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için masa ve sandalyelerin üzerine çıktı.