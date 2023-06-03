Sele kahvehanede yakalandılar, masa ve sandalyelerin üzerine çıktılar
KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE SELE KAHVEHANEDE YAKALANAN VATANDAŞLAR, ISLANMAMAK İÇİN MASA VE SANDALYELERİN ÜZERİNE SIĞINDILAR.
Çevre 03.06.2023, 18:15
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde sele kahvehanede yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için masa ve sandalyelerin üzerine çıktı.
Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak bazı ilçelerde sel baskınlarına sebep oldu. Azdavay ilçesinde yaşanan sele kahvehanede yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ıslanmamak için masa ve sandalyelerin üzerine çıktı.