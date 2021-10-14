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Selden zarar gören Büyükköy beldesinde belediye binasının yıkımına başlandı

Rize’de Temmuz ayında meydana gelen selin ardından evleri yıkılan vatandaşlara yapılacak afet konutları için düğmeye basıldı.

Çevre 14.10.2021, 10:55
Selden zarar gören Büyükköy beldesinde belediye binasının yıkımına başlandı

Rize’de Temmuz ayında meydana gelen selin ardından evleri yıkılan vatandaşlara yapılacak afet konutları için düğmeye basıldı.

Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde 14 Temmuz gecesi meydana gelen sel ve heyelanların ardından başlatılan incelemeler neticesinde bölgeye gelerek Büyükköy belediye binasının bulunduğu alana afet konutlarının yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından talimat verildi.

19 Ağustos’ta Resmi Gazete ile yayımlanan kararda sel ve heyelanlar nedeniyle yeni konutların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılması için acele kamulaştırma kararları yayınlandı. Ardından yapılan ihaleyle, 10 dönüm arazi üzerine 10 iş yeri ve konutların yapımı kararı alındı. Büyükköy belediye binasının yerine yapılması planlanan afet konutları için dün itibariyle yıkım işlemleri başlatıldı.

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