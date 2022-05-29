Selden kurtardığı yavru tilkiyi ekiplere teslim etti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir vatandaş, sel sularına kapılıp boğulmak üzere olan yavru tilkiyi kurtararak 15 gün baktıktan sonra ekiplere teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 15 gün önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Aracıyla yolda seyir halinde olan Mustafa Baytekin adlı vatandaş, şiddetli yağmur nedeniyle aracını yol kenarında durdurdu. Yağmurun geçmesini bekleyen Baytekin, sel sularıyla kaplanan ekinlerin arasında yavru bir hayvan olduğunu fark etti. Boğulmak üzere olan hayvanı köpek yavrusu zanneden Baytekin, aracından inerek sel sularının arasına girip yavruyu kurtardı. Islanan ve soğuktan titreyen yavruyu aracına koyup kliması önünde ısıtan Baytekin, köpek değil de tilki olduğunu fark etti. Yavru tilkiyi evine götüren Mustafa Baytekin, karnını doyurup 15 gün boyunca baktı. Hayvanın doğal ortamına dönmesi gerektiğini bilen Baytekin, Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile iletişime geçerek yavruyu Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Burada gerekli kontrolleri ve tedavisi Veteriner Hekim Uğur Özbay tarafından yapılan yavru tilki, koruma altına alındı.

Sel sularında boğulacaktı

Tam boğulmak üzereyken kurtardığını belirten Mustafa Baytekin, “Çok şiddetli bir yağmur yağıyordu. Kısacası sel oluyordu. Biz oradan geçerken yolun kenarında, ekinlerin içinde küçücük bir hayvan vardı. Boğulmak üzereydi ve titriyordu. Ben de gidip oradan aldım. Önce köpek yavrusu sandım ama sonra baktım ki tilkidir. Yaklaşık 15 gündür kendim evde besliyorum. Ölmek üzereydi, bir bakıma hayatını kurtarmış olduk. Şu anda da inşallah doğayla baş başa inşallah hayatına kavuşur, tekrar eski hayatına geri döner” diye konuştu.