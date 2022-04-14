Selden etkilenen üreticilere arı kovanı ve ceviz fidanı dağıtıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selden etkilenen üreticilere arı kovanı ve fidan dağıtımı yapıldı.

11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinde arıları ve fidanları zarar gören çiftçilere ceviz fidanı ve arı kovanı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan dağıtım törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar, Orman ve Tarım İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Orman ve Tarım Bozkurt İlçe Müdürü Mesut Yaşakurt, Bozkurt İlçe Jandarma Komutanı Coşkun Özdemir, Bozkurt İlçe Emniyet Amiri Ali Can Aydın ile çiftçiler katıldı.

Fidan dağıtım töreninde konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, selden etkilenen üreticilere arı kovanı ve ceviz fidanı dağıtımı yapıldığını hatırlatarak, “Ceviz potansiyelimizi daha da artırmak için bin tane ceviz fidanımızı afetten zarar gören vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra 350 tane de arı kovanı veriyoruz. Arıcılık konusunda Kastamonu her yıl üstüne koyarak devam ediyor. Özellikle kestane balı bulabilmek için insanlar araya aracı koyuyor, kestane balında pazarlama sıkıntımız yok” dedi.

Kestane balındaki potansiyelden ötürü özellikle kadınların arıcılığa teşvik edilmesi gerektiğini belirten Vali Çakır, “Arıcılık en kolay, en keyifli, arıcılıkla uğraşıyorsunuz terapi gibi bir şey dolayısıyla bu anlamda ne kadar çok insanımızı bu noktaya sevk edersek başta kadınlarımız olmak üzere hem bizler hem Bozkurt hem Kastamonu hem de ülkemiz kazanır” diye konuştu.

Vali Çakır’ın konuşmasının ardından Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve selden zarar gören üreticileri desteklemek amacıyla 350 arı kovanı ile bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.