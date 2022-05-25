Selde zarar gören İkisu Köprüsü yarın açılıyor

11 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Sinop’un Ayancık ilçesinde, yapımı tamamlanan İkisu Köprüsü’nün açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yapacak.

Sinop’un Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı, 10 Ağustos gecesi başlayan ve 11 Ağustos sabah saatlerinde etkisini aşırı arttıran yağmur nedeniyle taşmış, ilçeyi kullanılamaz hale getirmişti. İlçenin iki yakasını birbirine bağlayan önemli köprüler yıkılmış, ulaşım sıfıra inmişti. Yaşanan sel sonrası Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatı ile yıkılan köprülerin yeniden yapılmasına hızla başlanmış, Şevki Şentürk Köptüsü 77 günde, Terminal Köprüsü ise 80 günde tamamlanmıştı.

İkisu Köprüsü açılıyor

Ayancık ilçesinin önemli köprülerinden birisi olan İkisu Köprüsü için yarın (26 Mayıs) Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla resmi açılışı yapılacağı duyuruldu. Bakan Karaismailoğlu’nun 26 Mayıs Sinop programı ise şu şekilde:

12.30’da Boyabat Hacı Ergün Gürbüz Camisi ve Mezarlıklar Müdürlüğü açılışı ile öğle namazı, 13.30’da Durağan ilçesinde esnaf ziyareti, 15.30’da Ayancık İkisu Köprüsü açılış töreni, 16.00’da Şevki Şentürk Köprüsü incelemesi.