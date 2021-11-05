Selde yıkılan köprü yerine yeni geçiş yolu yapılıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan Satı Köyü Usva Mahallesi köprüsü yerine yapılan yeni geçiş yolu çalışmaları sürüyor.

Türkeli ilçesine bağlı Satı Köyü Usva Mahallesi bağlantı köprüsünün, 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sonucu yıkılması nedeniyle, söz konusu mahalleye alternatif yollarla ulaşım sağlanıyordu.

Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, söz konusu mahalleye grup yolu bağlantısından ulaşım sağlanması için çalışma başlattı. Köprüyle birlikte yolda da tahribat yaşanan bölgede ekipler, yeni geçiş yolu için yaklaşık 1 kilometre mesafe ile yeni yol açtı.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, çalışmalarda sona yaklaşılan bölgede incelemelerde bulunarak, çalışmaların son durumuyla alakalı İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan ve Şantiye Şefi Muharrem Demircan’dan bilgiler aldı.

Çalışmaların en geç Pazartesi gününe kadar tamamlanarak, yeni geçiş yolu ile ulaşımın sağlanabileceği bildirildi.