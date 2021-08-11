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Selde mahsur kalan köpeği el ele zincir yaparak kurtardılar

Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde bir grup genç, selden dolayı denizin üstünde biriken odunların arasında kalan köpeği ele ele vererek kurtardı.

Çevre 11.08.2021, 18:15
Selde mahsur kalan köpeği el ele zincir yaparak kurtardılar

Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde bir grup genç, selden dolayı denizin üstünde biriken odunların arasında kalan köpeği ele ele vererek kurtardı.

Gece saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış sonrası Sinop’un birçok ilçesi sular altında kaldı. Selden etkilenen Türkeli Güzelkent’te ise denizin üstü odun parçaları, çalılarla kaplandı. O sırada sahil kenarında bulunan bir grup genç deniz üstünde biriken odunlarda mahsur kalan köpeği fark etti. El ele vererek bir zincir oluşturan gençler, köpeği saniyeleri içinde kurtardı.

Öte yandan Sinop’un ilçelerinde selle mücadele devam ediyor.
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